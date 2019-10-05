Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

46 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi yolu üzerinde durumundan şüphe ederek durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Araçta bulunan N.T'nin üzerinden 60 gram metamfetamin, bir adet ruhsatsız silah, 20 mermi ve 30 bin lira para çıktı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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