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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

50 dakika önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri adreslerde önce 8 zanlıyı, bu kişilerin ifadelerinden yola çıkarak da E.E, K.D. ve E.E'yi yakaladı.

Sonradan yakalanan 3 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 100 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız 5 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E, K.D. ve E.E. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:44 Kaynak: AA
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