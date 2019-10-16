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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.S, E.T, İ.K. ve Ö.K'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlılara ait adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 30 gram metamfetamin, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 750 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen E.S. ve E.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan İ.K. ve Ö.K. ise adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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