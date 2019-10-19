Bursa'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:49 Kaynak: AA
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.U'nun İnegöl ilçesi Kalburt mevkisinde ikamet ettiği, evinin altındaki dükkanı lokanta olarak işlettiği ve kenevirleri kurutarak esrar ürettiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 100 gram kubar esrar ve 1 kök kenevir ele geçirildi.
Şüpheli M.U. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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