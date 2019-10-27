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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

27 dakika önce

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 200 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 200 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Kulaca Mahallesi'nde yaşayan H.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından H.G'nin adresine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 200 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:34 Kaynak: AA
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