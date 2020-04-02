Bursa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA - Bursa'da Narkotik polisinin uyuşturucu tacirleriyle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslarla amansız mücadelesi sürüyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde Bursa genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen F.Ç. isimli şahısı takibe aldı. Düzenlenen baskınla gözaltına alınan F.Ç.'nin üzerinde, evinde ve aracında yapılan aramalarda 860 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ç. adliyeye sevk edildi.