Bursa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştıkları T.Ş. ve N.B'nin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan aramada, satışa hazır halde 58,47 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.Ş'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.