BURSA'DA 3 ADRESE HİNT KENEVİRİ OPERASYONU - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde illegal kenevİr yetiştiriciliğine yönelik operasyon düzenlendi.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Yeni Mahalle'de bir ve Edebey Mahallesi'nde bulunan 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen 3 adreste yapılan aramalarda; toplam 22 kök hint keneviri bitkisi, 527 gram esrar maddesi, esrar Maddesi yetiştirmekte kullanılan ekipmanlara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.