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Bursa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

13.01.2022 11:55
Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bir buçuk kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bir buçuk kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyon sonucu, S.Ç. (28) isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise bin 500 gram kubar esrar, 137 gram toz esrar, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 12 bin 200 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından şüpheliler, S.Ç. (28) E.K. (30) ve A.Ş. (26) adliyeye sevk edildi. - BURSA

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Uyuşturucu, Orhangazi, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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