Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

1 saat önce

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıBURSA - Bursa'da narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

BURSA - Bursa'da narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan 3 kişiyi gözaltına aldı. Madde bağımlısı 3 kişinin ifadelerini alan ekipler, bu şahıslara uyuşturucu satan zehir tacirlerinin kimliklerine ulaştı. İsimleri tespit edilen şahısları fiziki ve teknik takibe alan narkotik polisi şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu, A.H.M. ile V.K, O.G, S.Ş. ve S.T. isimli 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, araba ve iş yerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş 130 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslardan V.K, O.G. ve S.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:50 Kaynak: İHA

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