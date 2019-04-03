Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin aracı durduruldu. Araçta bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin araç içerisinde yaptığı aramalarda gizli bölümlere yerleştirilmiş 340 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve ectasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve sahte olduğu öğrenilen bir miktar döviz ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

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