Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

1 saat önce

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin aracı durduruldu. Araçta bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin araç içerisinde yaptığı aramalarda gizli bölümlere yerleştirilmiş 340 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve ectasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve sahte olduğu öğrenilen bir miktar döviz ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:48 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Bursa, 3. Sayfa
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