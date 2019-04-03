Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 5 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 5 Gözaltı

24 dakika önce

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve sahte döviz ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 5 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve sahte döviz ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda C.A., G.G., Ö.B., Ö.C. ve Y.Ö. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 340 gram metamfetamin, satışa hazır halde esrar, bir miktar ecstasy hap, 1 ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:33 Kaynak: DHA

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