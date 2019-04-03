Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
1 saat önce
- Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıBURSA - Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
- Bursa
'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
BURSA - Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin aracı durduruldu. Araçta bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Polis
ekiplerinin araç içerisinde yaptığı aramalarda gizli bölümlere yerleştirilmiş 340 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve ectasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve sahte olduğu öğrenilen bir miktar döviz ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:00 Kaynak: İHA
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