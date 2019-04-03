Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 5 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 5 Gözaltı

1 saat önce

Bursa'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve sahte döviz ele geçirildi.

Bursa'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve sahte döviz ele geçirildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden tespit ettiği 5 ardese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan uyuşturucu baskınında C.A., G.G., Ö.B., Ö.C. ve Y.Ö. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 340 gram metamfetamin, satışa hazr halde esrar, bir miktar ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda döviz ele geçirldi. uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Gözaltına aınan C.A., G.G., Ö.B., Ö.C. ve Y.Ö. isimli 5 şüpheli emniyettek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:44 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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