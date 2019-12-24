Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

6 saat önce

Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltıBURSA'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

BURSA'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesindeki 2 farklı evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından 2 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis; M.T., O.K., O.A., E.A., ve E.T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, 440 gram metamfetamin, 520 gram bonzai, 30 gram skunk, 2 adet ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı belirlenen 16 bin 650 lira para ele geçirildi. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:36 Kaynak: DHA
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