Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 6 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 6 Gözaltı

27 dakika önce

Bursa'da emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda, 2'si yabancı uyruklu 6 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 6 Gözaltı, System.String[]
Bursa'da emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda, 2'si yabancı uyruklu 6 uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında farklı adreslere baskın düzenlendi. Baskınlarda 3 şüpheli, üzerilerinde bir miktar esrar maddesi ile yakalandı. Narkotik Polisi, operasyonun devamında yaptığı fiziki takip sonucunda da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerin üzerleri ile araç ve adreslerinde yapılan aramalarda 351 gram esrar, 177 adet captagon tablet, 1 adet MP5 görümlü otomatik kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak'tan adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, A.H., M.Ş. ve S.Ç., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:45 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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