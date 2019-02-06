Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu; 6 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu; 6 Gözaltı

1 saat önce

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 255 gram esrar ile bir miktar bonzai, metamfetamin ve ectasy hap ele geçirildi.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu; 6 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 255 gram esrar ile bir miktar bonzai, metamfetamin ve ectasy hap ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan 3 kişiyi yakaladı. Bu kişilerin ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, R.A., M.K., Ö.Ç., A.E. ve U.U. ile yaşı küçük F.D.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve üzerilerinde yapılan aramada 2 kilo 255 gram esrar, bir miktar bonzai, metamfetamin, ectasy hap ve 1 ruhsatsız tabanca ile 16 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:58 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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