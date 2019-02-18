Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

26 dakika önce

BURSA'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 kilo 150 gram metamfetamin, 993 gram esrar, 56 ecstasy hap ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 kilo 150 gram metamfetamin, 993 gram esrar, 56 ecstasy hap ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesindeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ve bu uyuşturucuların kentteki 'torbacılar'a dağıtılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, sabah saatlerinde önceden tespit ettikleri adrese yoğun güvenlik önlemleri altında operasyon düzenledi. Operasyonda, M.K., M.Ş., M.C., Y.A., Ş.E. ile H.K, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 3 kilo 150 gram metamfetamin, 993 gram esrar, 56 ecstasy hap, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı belirlenen 36 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:48 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolun Bittiğini Anlamayan Sürücü, Merdivende Asılı Kaldı Terör Örgütüne Ağır Darbe! 735 Şüpheli Gözaltında

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: 100'ün Üzerinde Komiser Yardımcısı Tutuklandı ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:14:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]