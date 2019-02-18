Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 6 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 6 Gözaltı

1 saat önce

Bursa'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltıBursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda piyasa değeri, 750 bin lira olan metamfetamin ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda piyasa değeri, 750 bin lira olan metamfetamin ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ve bu uyuşturucuların Bursa'da ki torbacılara dağıtılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, sabah saatlerinde önceden tespit ettikleri adrese yoğun güvenlik önlemleri altında operasyon düzenledi. Operasyonda, M.K., M.Ş., M.C., Y.A., Ş.E., ile H.K, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, piyasa değeri 750 bin lira olan 3 kilo 150 gram metamfetamin, 993 gram esrar, 56 adet extacy hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı belirlenen 36 bin lira nakit para ele geçirildi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:40 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolun Bittiğini Anlamayan Sürücü, Merdivende Asılı Kaldı Terör Örgütüne Ağır Darbe! 735 Şüpheli Gözaltında

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: 100'ün Üzerinde Komiser Yardımcısı Tutuklandı ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 16:13:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 6 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]