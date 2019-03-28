Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 7 Gözaltı

Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonnuda 7 kişi gözaltına alınırken operasyonda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonnuda 7 kişi gözaltına alınırken operasyonda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 130 gram satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, 70 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 14 adet ecstasy hap ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 7 şüpheliden 3'ü hakkında kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken U.K., M.D.N., M.E., ve H.I. isimli 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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