Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

10 dakika önce

- Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıBURSA - Bursa narkotik polisi uyuşturucu madde kullanan şahısların ifadelerinden yola çıkarak şehirde zehir tacirliği yapan şahısların peşine düştü.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
- Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

BURSA - Bursa narkotik polisi uyuşturucu madde kullanan şahısların ifadelerinden yola çıkarak şehirde zehir tacirliği yapan şahısların peşine düştü. Yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 3 şahsı üzerlerinde bir miktar metamfetamin maddesi ile birlikte yakaladı. Şahısların ifadelerine başvuran ekipler, üzerlerinde ele geçirilen uyuşturucu maddeyi nereden tedarik ettiklerini öğrendi. Ekipler şahıslara uyuşturucu madde satan şahısların isimlerini alarak bir süre teknik ve fiziki takip yaptı.
Yapılan takiplerin ardından operasyon için harekete geçen ekipler U.K, M.D.N, M.E. ve H.I. isimli şahıslara evlerine baskın düzenledi. Baskında 4 kişiyi de gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramalarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş 14 çıkı metamfetamin, bir miktar esrar, bir miktar ecstasy tablet, uyuşturucu veya uyarıcı madde paketlemek için kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken 4'ü adli makamlara sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

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