Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

1 saat önce

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları operasyonda H.K., A.Ç., R.O., G.I. ve B.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:37 Kaynak: İHA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa
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