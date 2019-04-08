Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
1 saat önce
Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Bursa
'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları operasyonda H.K., A.Ç., R.O., G.I. ve B.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:37 Kaynak: İHA
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