Bursa'da uyuşturucu operasyonu 7 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda S.T., U.K., S.B., A.İ, M.A., R.Y. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araba ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin, 100 gram bonzai, bir miktar yeşil reçete ile satılan uyuşturucu hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 lira para ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden S.T. ve U.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.