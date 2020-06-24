Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, 2 tutuklama - Son Dakika

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken 2 kişi tutuklandı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.



Yapılan aramalarda ise, 250 gram metamfetamin, 100 gram sentetik kannabinoid, bir miktar yeşil reçeteli hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 Türk Lirası ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



Şüphelilerden S.T. ve U.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, S.B., A.İ., M.A., R.Y. ve M.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA