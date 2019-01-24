Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, 450 gram metamfetamin ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli bölümlere gizlenmiş halde 450 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından 5 kişi hakkında içicilik suçundan işlem yapılırken, 3 kişi uyuşturucu madde bulundurma ve temin etme suçlarından adliyeye sevk edildi. - BURSA

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