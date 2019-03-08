Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

32 dakika önce

BURSA'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, haklarında 'uyuşturucu kullanmak'tan adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, yaşı 18'den küçük olan şüpheli çocuk polisine teslim edildi.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, haklarında 'uyuşturucu kullanmak'tan adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, yaşı 18'den küçük olan şüpheli çocuk polisine teslim edildi. 1'i kadın 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelileri yakın takibe aldı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 1'i 18 yaşından küçük, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 130 gram kannabinoid, 20 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi.  

Şüphelilerden 5'i, haklarında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, yaşı 18'den küçük olan şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ö.Y., N.O. ve U.Y.  ise 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:02 Kaynak: DHA

Narkotik, Bursa, Güncel
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