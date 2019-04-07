Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

1 saat önce

BURSA'da polis tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da polis tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez  Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 6 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 35 gram satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, bir miktar ecstasy hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 9 şüpheliden 3'ü hakkında kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, G.Ç., S.D., K.Ş., Ü.B., G.T. ve H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:04 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hareket Halindeki Trenin Önüne Atlayan Kişi Hayatını Kaybetti! Korku Dolu Anlar Kamerada 12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 15:38:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]