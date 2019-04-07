Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
1 saat önce
BURSA'da polis tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
BURSA'da polis tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Bursa
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, merkez Yıldırım
, Osmangazi
ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 6 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 35 gram satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, bir miktar ecstasy hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 9 şüpheliden 3'ü hakkında kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, G.Ç., S.D., K.Ş., Ü.B., G.T. ve H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:04 Kaynak: DHA
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