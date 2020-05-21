Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

BURSA'da narkotik polisi, özel harekat ekiplerinin de katılımıyla geniş çaplı operasyon düzenledi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, baskın düzenlenen adreslerden birinin evindeki bahçede, taşlar altına gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçeleri ile İznik ilçesinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekibin destek verdiği operasyonda, bazı evlere kapıları koçbaşı ile kırılarak girildi. Operasyonda M.A., İ.T., N.D., N.Z., A.K., Ş.A., İ.A., A.B. ve S.C.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı aramalarda ise 1 kilogram bonzai, 80 gram esrar, 65 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, bir miktar hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 23 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

TAŞIN ALTINDA BULUNDU

Baskın düzenlenen adreslerden birinin bahçesinde, uyuşturucular taşların altına gizlenmiş halde bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden A.B. ve S.C.E. sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanırken, İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler M.A., İ.T., N.D., N.Z., A.K. ve Ş.A. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.