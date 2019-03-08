Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı (2)
1 saat önce
2 KİŞİ TUTUKLANDIBursa'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 kişiden N.O. isimli kadın ile Ö.Y. savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilirken, U.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI Bursa
'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 kişiden N.O. isimli kadın ile Ö.Y. savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilirken, U.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.O. ismindeki kadın ve Ö.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken U.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:12 Kaynak: DHA
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