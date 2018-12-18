Bursa'da Uyuşturucu Operasyonuna 1 Tutuklama
3 saat önce
BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.
BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ile Osmangazi
Emniyeti Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Baskında 1 kilo 390 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kokain, bir miktar esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan 28 şeffaf poşet, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirdi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.D. tutuklandı, T.G., K.Ö., M.K. ve Ö.E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:30 Kaynak: DHA
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