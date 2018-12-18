Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonuna 1 Tutuklama

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonuna 1 Tutuklama

3 saat önce

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonuna 1 Tutuklama, System.String[]
BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Osmangazi Emniyeti Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Baskında 1 kilo 390 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kokain, bir miktar esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan 28 şeffaf poşet, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirdi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.D. tutuklandı, T.G., K.Ö., M.K. ve Ö.E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:30 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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