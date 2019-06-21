Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
18 dakika önce
BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:30 Kaynak: DHA
BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, merkez Yıldırım
, Osmangazi
ve Nilüfer ilçelerinde uyuştucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 10 adrese baskın yapan ekipler, 13 kişiyi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 142 ecstasy hap, satışa hazır halde paketlenmiş 20 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden 9'u hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden S.S. ve G.Y. tutuklandı, E.Ö. ve B.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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