Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı - Son Dakika

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Yaklaşık 4 ay süren takibin ardından ekipler, çete üyelerinin yakalanması için operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda E.K., Y.H., M.A.H., M.A., M.A., B.A. ve S.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerlerinde yapılan aramalarda 900 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve bonzai, 1 ruhsatsız tüfek, bu tüfeğe ait fişekler, 1 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.