Bursa'da Uyuşturucu operasyonunda 1 kilo bonzai ele geçirildi
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Bursa'da Uyuşturucu operasyonunda 1 kilo bonzai ele geçirildiBursa'da narkotik polislerinin istihbari çalışmaları neticesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyonda yaklaşık 1 kilogram bonzai ve 150 gram metamfetamin ele geçirilirken 7 kişi gözaltına aldı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:10 Kaynak: DHA
'da Uyuşturucu operasyonunda 1 kilo bonzai ele geçirildi
Bursa'da narkotik polislerinin istihbari çalışmaları neticesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyonda yaklaşık 1 kilogram bonzai ve 150 gram metamfetamin ele geçirilirken 7 kişi gözaltına aldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde A.T.Ç., İ.O., E.I., I.S., H.İ.Ç., S.Y. ve F.A. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şahısların evlerine ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde toplam 1 kilo 15 gram bonzai, 150 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edilirken, H.İ.Ç.?nin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.
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