Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

6 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi yakalandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen Hakan K'yi (43) takibe aldı.

Hakan K'nin üzerinde satışa hazır halde 7 çıkı halinde 7,79 gram sentetik kannobioid (bonzai) ele geçirildi.

Şüphelinin Saadet Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada da 52 gram sentetik kannobioid (bonzai) ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hakan K, tutuklandı.

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri
19:16 "Burhan Pazarlama" son yolculuğuna uğurlandı
19:14 İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİNDE AKSAMA
19:11 Kamyonun çarptığı yaya öldü
19:11 Kolej, koronavirüsü nedeniyle uzaktan eğitimin ilk dersini verdi
19:10 İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 19:22:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]