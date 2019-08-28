Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

27 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi tarafından gözaltına alınan 2 sokak satıcısından 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi tarafından gözaltına alınan 2 sokak satıcısından 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Mustafakemalpaşa ilçesinde Narkotik timleri Yalıntaş Mahallesi'nde bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerin satışını yapmak üzere oldukları tespit edilen Ö.A. (37) ve M.A. (30) isimli zehir tacirleri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro ekipleri tarafından düzenlenen ani baskınla kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı 2 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Zanlılardan Ö.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi İşe başlamanın şartı 3 fidan dikmek Bursa metrosunda tiyatro oyuncularının 30 Ağustos canlandırması yolcuları gözyaşlarına boğdu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 01:19:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]