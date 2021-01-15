Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'da 16 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, E.T, Y.K, A.D, H.S, T.A, Z.M.U, V.C, C.C, A.A, G.A, S.Y, T.D, S.K. ve N.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 16 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar yeşil reçeteyle satılan ilaç ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.