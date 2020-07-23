Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 38 kök kenevir, 48 gram kubar esrar ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında Yenişehir ilçesine bağlı Burcun köyiçi mevkisinde G.K. ve M.K'nin bahçelerinde kenevir yetiştirdiği bilgisini aldı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu şüphelilerin fındık bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiğini tespit eden jandarma ekipleri harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda, fındık bahçesi ve evde 38 kök kenevir, 48 gram kubar esrar, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, G.K. ve M.K. gözaltına alındı. Karakola götürülen iki şüphelinin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.