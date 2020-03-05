Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, ev ve araçlarda 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 2 bin lira ile hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.G. ve T.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. U.B, F.F, T.Ö. ve S.T'nin ise savcılıktaki sorguları sürüyor.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:50 Kaynak: AA
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