Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama

7 saat önce

Bursa'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama, System.String[]

Bursa'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik Şube'nin yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi'nden bin polis, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Bazı evlere, kapılar koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda, 'suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak', 'kurulu örgüte üye olmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'iş yeri kurşunlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi ile silahlı yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', '6136 Sayılı Kanuna muhalefet', 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 27 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 670 gram metamfetamin, 450 gram sentetik kannobinoid, 25 gram esrar, satışa hazır paketlenmiş kokain ile 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve 86 mermi ele geçirildi. - BURSA

Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu
Kendisine şiddet uygulayan kocasını çocuğunun önünde bıçakladı Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı! Camide gece yarısı utandıran hırsızlık! Hayır paralarını çaldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:38:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]