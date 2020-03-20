Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda S.K, A.Ç, U.Ş.Ç. ve A.K, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 104,8 gram bonzai, 25,4 gram metamfetamin, 1,1 gram kubar esrar, 7,5 kilogram kenevir tohumu ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.K, A.Ç. ve U.Ş.Ç. tutuklandı.