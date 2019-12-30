Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde N.E, K.E. ve İ.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgiye ulaştı.

Harekete geçen ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği Kan'ın da katıldığı operasyonla şüphelilerin ikametine baskın düzenledi.

Operasyonda, çocuk bezine sarılı ve kullanıma hazır 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 250 gram skunk, hassas terazi ve yaklaşık 700 adet sentetik hap geçirildi.

Gözaltına alınan N.E, K.E. ve İ.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
04:49 Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı - Son Dakika
04:41 Başkentte seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
04:41 Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı (1) - Son Dakika
04:38 ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA ALEV ALEV YANDI (1) - Son Dakika
04:34 Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 04:59:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]