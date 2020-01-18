Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Aramalarda 560 gram sentetik uyuşturucu, 422 uyuşturucu hap, hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ile alüminyum folyo ele geçirildi.

Ekipler, İ.A, E.M.A, M.U, M.T, E.K, Ş.K, O.K. ve A.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A, E.M.A. ve M.U. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer 5 şüpheli, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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