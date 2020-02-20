Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler F.G, A.T. ve S.Ç'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, 2 kilogram esrar, 160 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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