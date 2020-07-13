Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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