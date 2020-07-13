Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 700 gram metamfetamin, 250 gram esrar, bir miktar kokain ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 18 bin lira ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Z.K, A.S, A.K, E.T, M.F.Ş. ve Z.T'yi gözaltına aldı.

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