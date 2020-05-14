Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.B, E.T, E.İ. ve İ.H.Z'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüphelilere ait Orhangazi ilçesindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 50 gram sentetik kannabinoid, 55 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.