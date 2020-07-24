Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, ilçeye bağlı kırsal Yenice Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, G.E, M.U, M.Ş.K. ve evin çevresinde otomobille şüpheli şekilde dolanan S.A.Y. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda hassas terazi, 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Otomobildeki aramada ise bir tabanca ve 2 şeffaf poşet içerisinde 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.