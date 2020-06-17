Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ve küçük yaşta çocukları suça sürüklediklerini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlılara ait adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde 50 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.A, T.A, E.U. ve B.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.