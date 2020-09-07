Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden adliyeye sevk edilen M.B, R.S, H.B. ve A.İ, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar A.K, H.Y. ve F.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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