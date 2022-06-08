Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.U. (36), B.D. (27), F.K. (32) ve R.A'nın (33) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Ekipler şüphelileri, Şirinevler Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Zanlıların bulunduğu adreste ve üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli türlerden uyuşturucu, 1 hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.